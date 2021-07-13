台中1名41歲從事業務的男子，去年底在路上發生行車糾紛，他與對方當街扭打並被壓制在地，他不滿之下竟當街大號在褲子裡，再用手伸進褲內「掏出糞便」，一把抹在1名勸架的路人臉上，當時警方已到場，現場全部人看到此場景紛紛嚇壞；法院事後依強暴侮辱罪判處2月徒刑，可易科罰金與上訴。

判決書指出，該男子從事業務，去年12月30日下午5時許，騎機車在路上時發生擦撞，他當下不滿與對方發生爭執、進而扭打，不料遭對方壓制在地上，當時還有2名路人幫忙勸架、報警並將2人拉開；不過男子因不甘心打架輸人，竟當場現在鬧事，他先是拿安全帽狂砸1名勸架的路人，接著竟做出超荒唐的事。

等到員警趕來現場，男子竟一怒之下當場在路邊上大號在褲子上，之後將手伸進褲子內挖出糞便，另1手則勒住另1名勸架路人，將自己的糞便往對方臉上抹，讓當場所有人嚇壞，警方則趕緊上前制止，並將他帶回警局偵辦，男子事後坦承一切犯行，說自己一時控制不住情緒，才會想到此方式。

法院審理時認為，男子在路口用糞便塗抹勸架者，而且有施以暴力之舉動，觸犯刑法第309條的強暴侮辱罪，審酌他坦承犯行，但沒有與對方和解，判處徒刑2月，可易科罰金，全案仍可上訴。