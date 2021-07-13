山東男子郭剛堂的兒子，在24年前，當時只有2歲時就被拐走，郭剛堂此後開始尋子之旅，騎電動車遍走各省。此事後來被拍成電影《失孤》，由劉德華主演，引起關注。至周日（11）日，他在公安的協助下找回失蹤多年的兒子，透過對比DNA證實身份後，發現兒子就身於不遠處的河南，目前雙方已見面。

大陸公安部13日召開記者會，詳細介紹了公安機關通過「團圓行動」找到郭剛堂兒子郭振的細節。目前，當年拐賣郭振的一男一女兩名犯罪嫌疑人均被抓獲。

事發於1997年9月21日，27歲的郭剛堂的2歲幼子郭振被拐走。之後的10多年，他騎電單車遍走全大陸，除新疆、西藏以外所有省市尋找兒子，行程超過40萬公里，報廢10輛電單車。在尋人的過程中，他為幫助更多類似家庭，在2014年成立「天涯尋親志願者協會」。

郭剛堂表示，他接到警方通知後，大陸公安部透過「團圓」行動收集到有關郭振的訊息，確認後通知其兒子目前在河南，案件由山東和河南的警方一同辦理，又指「孩子過得不錯」。