吳姓女子佯稱擁有價值38根金條的馬國豪宅、且美籍富豪男友父親過世領有保險金3550萬美金，資力雄厚，以從事泰國農產進口、付當地小農薪水為由向被害人借款，光是用line私訊被害人，在5個月內就騙走上千萬，甚至吳還持被害人24張支票對外借貸，致被害人掏錢百萬取回支票。台北地檢署依詐欺罪起訴吳女。

起訴指出，吳女見被害人頗有資力，自2018年6月29日到被害人住處，佯稱近日颱風下大雨，導致中彰投一帶農產品受損嚴重，她與人投資自泰國進口農產品，向被害人借款，為取信對方，聲稱她在馬來西亞擁有豪宅，有人出價38根金購買，可保證還款。被害人誤信借款5萬元美金。

之後，吳女陸續以line向被害人佯稱為支付小農及工廠薪水、38根黃金自國外運來台需清關費用、黃金證書費用、貨運公司費用，要求被害人匯款，並稱她美國男友父親過世保險金高達3550萬元美金，保證可還款，被害人被騙陸續匯款810萬6000元台幣、美金11萬3120元、歐元1萬8000元、港幣23萬7300元、人民幣3540元，總計超過上千萬元。

此外，被害人開立24張支票給吳女，但吳卻持支票向中租迪和公司貸款，事後被害人向中租迪和解約其中3張，並支付105萬6303元解約金，取回其餘的21張支票。

由於被害人事後一再向吳催討款項，吳均以黃金正在處理中，買家付款待銀行鑑定為由，遲不還款，被害人查覺有異，始知受騙，報警處理。