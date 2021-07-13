江啟臣籲蔡政府不發1萬 也應發5000元紓困

國民黨主席江啟臣13日在國民黨台中市黨部發放物資給弱勢民眾，見民眾生計受疫情衝擊，向蔡政府喊話，中央不發1萬元紓困，也應該編預算，每人發5000元紓困金，現在民間在紓困，這應該是政府該做的事情，政府存在的目的是保護人民，民進黨連最基本的責任都做不到，很遺憾。

江啟臣怒批，這次的防疫跟紓困當中，發覺到政府已經失能，不顧人民的生命，只顧自己的財產，將人民視如草芥，人民只能自救，現在政府不發現金1萬塊元紓困，也應該編列發放每一名國民發5000元紓困金，有人連三餐便當都沒著落，國民黨會在22縣市的民眾服務站，結合地方力量，度過難關，「但這不代表政府就可以懶惰躲過你的責任」。

江啟臣表示，看到台灣成防疫後段班，「我心裡是很難過」，為什麼中華民國走到這階段，我們國力沒有那麼差，台灣政府在防疫自大自滿造成的經驗結果，在野黨提出這麼多超級務實的建議，但政府沒有辦法保護我們的生命，也沒辦法照顧的生計。