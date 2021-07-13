繼鴻海創辦人郭台銘與台積電完成購買BNT疫苗合約簽署後，有媒體披露，慈濟基金會也傳出今日有望完成簽約，慈濟基金會中午發出聲明，強調目前相關合約簽署仍在積極進行中，有進一步的訊息，一定會盡快跟大眾說明。

消息傳出，慈濟今天簽約，與永齡基金會、台積電「三家就是一家」，如果簽署過程一切順利，有望在13日完成500萬劑疫苗採購簽約。證嚴法師也於上月26日與總統蔡英文進行視訊通話後，相關進度可說是大幅加快，到時加上永齡、台積電採購的1000萬劑，台灣總計可拿到1500萬劑BNT疫苗，盡快達成疫苗接種覆蓋率的目標。

不過慈濟基金會中午聲明表示，關於媒體詢問慈濟何時能夠正式簽約一事，慈濟感恩社會各界的支持與關切。目前合約的簽署仍在積極進行中，有進一步的訊息，一定盡快跟大家報告。

行政院發言人羅秉成稍早回應慈濟採購疫苗時表示，慈濟專案將循台積電、鴻海永齡模式，雖然花了一點時間，但如果順利的話，慈濟後面的500萬劑疫苗採購，「會緊密接續辦理」。他說，前面已經開這條路，也有可行性，理論上應該可以減少、縮短時間，完成慈濟專案目標。