針對台積電、鴻海／永齡基金會完成採購捐贈共1千萬劑BNT疫苗一事，國民黨前立委陳學聖認為，最大的贏家恐是民進黨。一是疫苗進來有助民進黨穩定政局；二是這次民間購買再捐贈政府的模式，類似蔡英文擔任陸委會主委時期修訂兩岸關係條例所推出的「複委託」制，可見蔡確實在下政治旗子。

陳學聖今日（13）接受香港媒體《中評社》訪問表示，其實之前就有人預測，蔡政府會對捐贈疫苗採取「1+1」模式，不會讓某些偏藍人士或團體獨佔光環，所以看到把台積電跟慈濟也拉進來，藉以沖淡政治味，就可知採購疫苗成功機率大增；國民黨沒有好好發揮兩岸優勢與強項，走在這些民間企業與單位之前，或是從中協助掃除障礙，這點比較遺憾，也難怪會被邊緣化

陳學聖指出，台積電、鴻海／永齡基金會購買疫苗再捐購政府，這個模式類似蔡英文擔任陸委會主委時期，修訂兩岸關係條例所推出的「複委託」制，只是大家沒有點破，但事實上就是「複委託」。陳回憶自己擔任立委時，曾以內政委員會召委身分，邀請時任陸委會主委蔡英文與時任海基會秘書長許惠祐備詢，兩人對《兩岸人民關係條例》的複委託協商機制持不同意見，許擔心複委託會弱化海基會功能，蔡則認為不會。

綜上，陳學聖分析，民進黨現在買不到國際疫苗面臨執政危機，先拿到疫苗比什麼都重要，但民進黨與蔡英文都不能明言「複委託」這三個字，因為一旦講了就會被視為「親中」，故表面上由衛福部授權民間去談，實則就是在走「複委託」機制，如今疫苗拿到了民進黨政局也可以穩下來了。由此可見，蔡確實在下政治棋子，這次千萬疫苗進來民進黨恐是最大贏家，而仰賴的正是「複委託」。