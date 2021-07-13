持摺疊刀強盜 變裝大肚男逃逸8小時後遭逮

22歲陳姓男子因欠債，6月26日在新北市中和區景平路某銀行的ATM旁，持摺疊刀強盜楊姓被害人5000餘元，警方獲報立即調閱監視器追緝，陳嫌不斷穿梭於巷弄內，甚至更換衣物裝扮成大肚男模樣，8小時後仍乖乖落網，新北市警察局副局長黃勢清今（13日）前往派出所替同仁們打氣。
據悉，陳嫌因欠債缺錢花用，6月26日在新北市中和區景平路某銀行的ATM旁，持摺疊刀強盜楊姓被害人5000餘元，陳嫌得手後騎乘贓車逃逸，過程中不斷穿梭於中和的巷弄，企圖增加警方追緝難度。
中和警分局獲報運用警局科技建置系統追緝，發現陳嫌身材相當瘦小，卻故意變換衣物裝扮成大肚男的模樣，8小時後仍乖乖落網。陳嫌落網後矢口否認犯案，直到警方出示相關監視器畫面後才坦承。
警訊後依強盜、竊盜等罪嫌移送地檢署偵辦。中和警呼籲，新北有AI防衛城之稱，中和分局絕對有能力、有信心將不法之徒繩之以法，共同為社區治安付出心力，請民眾切勿以身試法。
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