最近網路盛傳，接種新冠疫苗後，手臂竟能吸住湯匙等金屬物，究竟是真是假？有皮膚科醫師釋疑，這和個人體質有關，因為皮膚上分泌油脂多，就有可能造成吸附現象，和疫苗完全無關。

台大醫院皮膚科教授朱家瑜受訪時表示，自己屬於比較容易出油的膚質，這個遊戲他從小玩到大，現在也和家人經常這樣玩，「你叫我隨時做，一年365天我都可以做到。」強調這和有沒有打疫苗沒有關係。

這幾天新聞陸續報導有民眾打完疫苗可以吸附金屬物，他為了和家中長輩澄清迷思，也用了自己和兩位女兒的手臂實測；即使最近沒有接種疫苗，也能成功吸附金屬物。

他指出，早在2008年國外就有新聞報導疑似「萬磁王」的案例，經相關研究證實，這並非人體有磁力，而是皮膚上的皮脂或分泌物造成的吸附現象，純屬該個案的體質比較容易吸附金屬物。

最近世界各國的科學家都出來闢謠，包括美國疾病管制局（CDC），以及諸多歐美科研機構都發聲明駁斥相關謠言，也請民眾不要以訛傳訛。