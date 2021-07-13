台股7月創歷史新高後，逢「萬八」（18000點）大關情怯拉回，並在高檔震盪，但預計在基本面強勢下仍有高點可期，外需是推動台灣經濟的主力，6月出口年增連12個月正成長，依季節性因素來看，預計7月出口年增率可望維持高檔，台股短線整理後繼續上攻，有利布局台股基金，參與台股下半年上漲機會。台股近一個月上漲4.6％，觀察台股基金表現，有9檔基金交出逾16％報酬率，勝過指數近4倍之多。日盛投信表示，先前美股震盪加劇，因ISM非製造業指數及FOMC會議紀錄影響所致，美國6月ISM非製造業指數降至60.1，遠低於5月的64，暗示美國內需經濟似乎出現放緩跡象。

6月FOMC會議紀錄內容偏鴿，但市場在經過消化後解讀，Fed認為經濟尚未完全復甦，但已針對收緊政策展開討論，影響美股信心，美債殖利率也因避險情緒浮現而大幅走低。展望美股可望在經濟基本面保持強勢下支撐，美國就業市場結構上依然強健，可繼續力挺美股，近期回檔修正後反攻。

日盛投信指出，美股多頭延續，有助台股持續創高，預期基本面也將持續支撐台股下半年行情，因台灣為出口導向國家，基本面依賴的是美歐市場，尤其是其對科技產品的終端需求，隨美歐經濟解封，帶來各項產品報復性消費，有利產業補庫存動能，台股企業獲利步入上修循環。

且疫苗接種比例提升，將有助後續確診人數下滑，只要確診人數平穩不暴增，股市反應也將淡化，預期第三季指數區間整理機會大，第四季電子股可望強勢回歸。