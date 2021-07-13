今年以來景氣復甦、市場情緒偏樂觀，風險性資產表現亮眼，全球主要股市維持正報酬，亞股表現不俗，漲幅超過一成的股市包括印度、台灣、韓國、新加坡、越南等，連帶亞洲股票基金也是漲多跌少，當中以印度基金表現衝第一，前十強均有超過一成的亮眼績效。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度股市在近期持續走升，日前Sensex指數也再度刷新歷史收盤新高，整體來看，印度股市自4月下旬疫情迅速擴散期間的波段低位，反彈勁揚近一成。後市來看，隨著印度疫情持續降溫，近期單日新增確診數降至不到5萬人，疫苗接種作業也加緊腳步實施中，增添市場樂觀情緒。

雖然先前遭受疫情干擾，但印度當地的商業活動並未全面降溫，經濟活動雖有受到些許干擾，但程度並未如去年大，隨著經濟活動持續改善，基本面也有望持續轉好、復甦。

林光佑指出，從獲利面來看，景氣回溫與低基期效應令印度第一劑企業稅後獲利大幅成長76％，即使歷經二次疫情，市場也仍持續上調企業最新財年EPS，市場預估，今、明兩年印度股市EPS成長率將超過20％。

政策面來看，印度央行擴大實施長天期政府公債購買計畫，料將增加疫情受害產業和中小型企業的貸款量能，並未市場注入流動性。在基本面、獲利面、政策面等利多條件支持下，印度股市後續表現仍值得留意，產業看好包括工業、金融、原物料等景氣循環股，及成本轉嫁能力較高的非必要消費類股，及印度製造概念股，均可持續關注。