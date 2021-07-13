港股三大指數13日大漲，科技股強勢崛起，帶動恒生科技指數中午收漲2.72％報7718點。恒指漲1.86％報28027點。國企指數漲2.15％報10159點。

盤面上，大型科技股集體爆發，帶動市場做多情緒大增。快手飆升10％，美團、騰訊均大漲逾5％，阿里巴巴、百度、京東均大漲超4％；汽車經銷商股大幅拉升，區塊鏈股、啤酒股、太陽能股、港口航運股、煤炭股、汽車股現普漲行情；保險、石油股等權重均上揚。惟醫美概念股跌幅靠前，紙業股、餐飲股明顯走弱。

恒指開高早高 早盤漲1.5％
A股早盤分化 滬指收漲0.24％
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