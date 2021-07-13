基因檢測廠金萬林(6645)今日舉行股東會通過每股配發股票股利0.47元，同時通過股票上市(櫃)申請案。金萬林指出，全球疫情仍未停歇，PCR剛性檢測需求依舊強大，將持續拓展國內與海外市場，為全球防疫努力。

近期國內疫情嚴峻，PCR檢驗剛性需求大幅增加，金萬林陸續導入試劑與儀器設備至逾30家醫療中心及檢驗所，並積極輔導企業篩檢。隨著檢測儀器設備及試劑出貨大幅成長，金萬林5、6月營收連續兩個月創下歷史新高，6月營收8234萬元，不僅較去年同期成長228.81％，並再較5月成長52.36％；累計上半年營收2.47億元，年增108.72％，亦為歷年同期新高。目前公司檢測儀器設備訂單滿手，將在下半年陸續出貨貢獻營收，加上試劑的剛性需求成長，預期下半年營收將再超越上半年。

金萬林專注於分子檢測平台的開發，2020年全球新冠肺炎疫情爆發，快速研發設計出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，產品通過歐盟CE、美國 EUA、台灣 TFDA certified、菲律賓FDA等國際認證，外銷美國、歐洲、南美洲、東南亞各國，2020年營收3.03億元，成長11.95％，毛利率大幅提升7.1個百分點至26.2％。今年以來，產品出貨持續成長，獲利表現值得期待。

金萬林在精準醫療業務方面也有重大進展，旗下精準醫療分子檢測實驗室（檢測項目：自行研發之次世代定序癌症基因檢測，NGS）已通過衛福部食藥署（TFDA）審查符合精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務（Laboratory Developed Tests and Services LDTS）指引，列冊登錄實驗室名單。