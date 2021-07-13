PCB上游鑽針及鑽孔廠-尖點(8021)透過收購等方式積極擴產因應客戶需求，推升公司6月合併營收達3.32億元，月增9.93%，為2015年9月以來單月新高，累計第2季合併營收達9.33億元，季增18.88%，歐系外資看好尖點前景，調升尖點目標價至52元，尖點盤中股價創下4月12日以來新高。

PCB及IC載板市場需求強勁，尖點自去年下半年開始進行擴產，其中鑽針部份，尖點已於去年下半年透過製程去瓶頸化及效率提升，將產能自2100萬支提升至2300萬支，但因拿下新客戶，今年第1季鑽針產能利用率達90%，為因應市場開拓需求，尖點在今年3月底、4月初透過收購擴增產能，自第2季起增加近10%產能；在鑽孔服務部份，去年第4季因增加台灣鑽孔服務廠區，使整體鑽孔營運規模增加了20%，公司今年也持續擴充產能，預計至年底預計再增加約10%產能。

受惠於新產能及新客戶挹注，尖點6月合併營收攀升至3.32億元，月增9.93%，年增30.81%，為2015年9月以來單月新高，累計第2季合併營收達9.33億元，季增18.88%，累計前6月合併營收為17.13億元，年成長28.55%。

尖點總經理林若萍在日前法說會表示，目前看起來，IC載板全年都不錯，HDI等PCB下半年會往上，由於新公司需要調整，預估第2季毛利率與第1季持平，公司將持續控管費用，希望費用率能下滑，今年資本支出暫訂為3.5億元到4億元，下半年將依市場狀況，不排除增加資本支出。

歐系外資最新報告指出，尖點因新客戶拿下伺服器/網通/汽車新訂單，且受惠於PCB朝高層數、高密度(細線路)趨勢及PCB廠積極擴產，第2季合併營收9.33億元，季增約18.88%，高於季節性表現，有利的產品組合可望保持尖點毛利率穩定，我們預期尖點第3季營收增長可能受到產能滿載限制，而公司計畫年底前進一步擴充產能，看好尖點是PCB產業升級週期受益者，將尖點2021年到2023年每股盈餘提高5%到6%，重申「優於大盤表現」評等，目標價由50元上調至52元。