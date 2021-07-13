台積電、永齡基金會等民間陸續採購疫苗已露曙光，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，蔡政府相關官員常掛在嘴邊說「政府協助」；聽久了，很不舒服。疫苗嚴重短缺本是政府的施政缺失，和民間企業、基金會或宗教團體無關。

游盈隆今在臉書指出，有件事，如鯁在喉，不吐不快。那就是，蔡政府對鴻海、永齡、台積電、慈濟等民間企業、基金會或宗教團體主動出錢出力對外洽購疫苗一事的態度。

他說，蔡政府相關官員經常掛在嘴邊的話「政府會「協助」辦理相關法律文件.....」等等。聽久了，坦白講，很不舒服。為什麼？因為，疫苗嚴重短缺本是政府的施政缺失，和民間企業、基金會或宗教團體無關。

他指出，當有民間企業、基金會或宗教團體看情況緊急，紛紛主動跳出來「協助政府」對外買疫苗時，政府感謝都來不及，怎麼可以主客易位，反過來口口聲聲「協助鴻海」、「協助台積電」、「協助慈濟」，彷彿忘了疫苗採購是政府的責任和義務。

他認為，即便民間企業或團體對外洽購疫苗，仍須政府同意、授權和辦理相關法律文件，但這不應混淆政府與私部門的份際。很少或沒有聽到政府感謝鴻海、台積電的「協助」，比較常聽到的是政府官員說「如何如何協助鴻海、台積電和慈濟」。

他表示，這件事表面上看似乎是小事，但卻透露出蔡政府從上到下相關官員自覺或不自覺的倨傲心態。希望政府相關官員能有所警惕，要謹記「人民的常識和理性是不容挑戰的」。