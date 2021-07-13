教育部推動「教學實踐研究計畫」，鼓勵教師透過課程設計提升教學成效，新年度公布獎助名單大葉大學共有17件計畫獲得獎助，其中有5位老師首次申請就拿到計畫，而財務金融學系副教授鄭孟玉更是連續4年獲獎助，外語學院副院長李美麗也同樣連續3年獲得獎助。
教育部從2018年推動「教學實踐研究計畫」，透過課程設計來改善教學現場的問題，提升學習品質與成效，鄭孟玉說表示，以會計來講，學生學習通常都是「快快忘記」，因此她以大衣的初級會計課程做為改良對象，捨去傳統考試評比，改以拍攝教學影片，用說的說出學到的東西，延伸學習保留，提升學習成效。
通識教育中心助理教授黃丰姿以『愛情、婚姻與家庭』通識課程獲得獎助，她認為與其禁止學生上課用手機，不如把手機變成學習工具，將應用軟體Zuvio融入課程，提升課堂的即時互動性，以往學生會不好意思在課堂上問答，軟體Zuvio可以設定選擇題問答，更能了解學生的特質與想法。
外語學院副院長李美麗也說，外語學院營造的國際化學習環境，每年都有多位老師通過獎助，這次外語學院就有5件計畫通過，語言要表達才能越說越好，結合學思達，加上自編教材，引導學生不只是具有語文閱讀能力，更能學習語言表達。
大葉大學校長梁卓中表示，今年共有17件計畫獲獎助，不少老師都是多次獲「教學實踐研究計畫」肯定，其中更有五位老師第一次申請就拿到計畫，而今年大葉大學也獲得《遠見雜誌》評比文法商大學第21名、私立大學26名，都是對大葉卓越教學的肯定。
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