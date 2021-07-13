大葉大學黃丰姿老師(右二)舉辦各式活動，誘發學生學習興趣。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學應日系課堂分組討論。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學外語學院李美麗副院長連續三年獲教育部教學實踐研究計畫獎助。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

教育部推動「教學實踐研究計畫」，鼓勵教師透過課程設計提升教學成效，新年度公布獎助名單大葉大學共有17件計畫獲得獎助，其中有5位老師首次申請就拿到計畫，而財務金融學系副教授鄭孟玉更是連續4年獲獎助，外語學院副院長李美麗也同樣連續3年獲得獎助。

教育部從2018年推動「教學實踐研究計畫」，透過課程設計來改善教學現場的問題，提升學習品質與成效，鄭孟玉說表示，以會計來講，學生學習通常都是「快快忘記」，因此她以大衣的初級會計課程做為改良對象，捨去傳統考試評比，改以拍攝教學影片，用說的說出學到的東西，延伸學習保留，提升學習成效。

通識教育中心助理教授黃丰姿以『愛情、婚姻與家庭』通識課程獲得獎助，她認為與其禁止學生上課用手機，不如把手機變成學習工具，將應用軟體Zuvio融入課程，提升課堂的即時互動性，以往學生會不好意思在課堂上問答，軟體Zuvio可以設定選擇題問答，更能了解學生的特質與想法。

外語學院副院長李美麗也說，外語學院營造的國際化學習環境，每年都有多位老師通過獎助，這次外語學院就有5件計畫通過，語言要表達才能越說越好，結合學思達，加上自編教材，引導學生不只是具有語文閱讀能力，更能學習語言表達。

大葉大學校長梁卓中表示，今年共有17件計畫獲獎助，不少老師都是多次獲「教學實踐研究計畫」肯定，其中更有五位老師第一次申請就拿到計畫，而今年大葉大學也獲得《遠見雜誌》評比文法商大學第21名、私立大學26名，都是對大葉卓越教學的肯定。