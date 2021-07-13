大陸公安部13日公布一消息，電影《失孤》原型主角郭剛堂找到失散24年的兒子。在《失孤》中主演郭剛堂的劉德華在其個人社群媒體上發布一段影片，祝福《失孤》原型郭剛堂找到失散24年的兒子，並呼籲大家一起支持反拐工作。

影片中，劉德華說，因為一部電影《失孤》，他認識了郭大哥，今天他感覺非常開心，而且非常振奮。他稱，因為郭大哥被拐了24年的兒子，在大陸公安機關的努力下，終於跟父母團圓。

劉德華表示，首先他希望透過這個鏡頭跟郭大哥說：「我佩服你的堅持，也還要跟公安機關多年的努力致敬。」

劉德華呼籲所有的朋友跟其一起支持反拐工作，盼望更多的離散家庭早日實現團圓。

在電影《失孤》中，劉德華飾演的騎摩托車尋找被拐兒子的雷澤寬，就是根據郭剛堂尋子的故事改編的。事發於1997年，郭剛堂當時兩歲的兒子郭振被人販子拐賣。這二十年多來，郭剛堂為尋找兒子騎行50多萬公里，跑了數十個省份，報廢了10輛摩托車。

大陸公安部13日上午召開記者會，詳細介紹了公安機關通過「團圓行動」找到郭剛堂兒子郭振的細節。目前，當年拐賣郭振的一男一女兩名犯罪嫌疑人均被抓獲。