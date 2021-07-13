【LIVE直播】18歲以上疫苗預約登記系統卡爆 疫情指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情未歇，國內今新增29名確診者，其中本土個案有28人、境外移入個案有1人，確診個案中新增6死。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前需要調查的案件數比較多一點，不過也都是在30人以下。

今天新增28本土確診、6人死亡。（圖／指揮中心提供）

今日新增的28例本土個案，其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，有18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年6月26日至7月12日。個案分布以新北市15例為最多，其次為臺北市9例，桃園市2例，苗栗縣及臺中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中。

另外，今日新增的1例境外移入個案(案15387)，為本國籍40多歲男性，6月30日自印尼入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，7月1日結果為陰性；7月8日出現輕微發燒與肌肉痠痛等症狀，7月11日仍未緩解，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，同機旅客均已入住集中檢疫所，故無匡列接觸者。

至於新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。

這波本土疫情（5月11日至7月11日），共累計1萬4050人確診個案，其中已有1萬1901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。去年至今，國內共累計1萬5302例確診，分別為1204例境外移入，14045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，累計105例移除為空號。

確診個案去年至今累計747死，其中739例本土，為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例，另8例為境外移入。