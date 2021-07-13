俗話說，在戀愛時，年齡不是問題，若希望長久維持一段感情，雙方的個性及價值觀才是評估的重點。搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、雙魚座、處女座的女性喜歡在愛情中擔任被照顧的角色，因此在擇偶時，總是偏好與熟男交往。

▍1.巨蟹座

在生活上，巨蟹女不算是個有野心的人，她們最大的願望就是擁有一個溫馨的家，以及一段踏實的感情。巨蟹女的氣質文靜婉約，加上天生很缺乏安全感，所以貼心、成熟有擔當的男人最適合她們，能夠替她們遮風擋雨的男人才是巨蟹女追求的最佳伴侶。

▍2.雙魚座

雙魚女在日常生活中未必真的很柔弱，但是在愛情中，她們卻是百分之百的嬌柔小女人，因為她們很渴望被當成小公主來疼愛，就算平時轉得開瓶蓋，一旦男友在旁邊，就瞬間轉不開了。雙魚女的理想型是貼心成熟的男人，身心靈都要足夠強大，才能永遠包容且保護她們，因此不少雙魚女都是大叔控。

▍3.處女座

處女座的女性本身個性早熟，在戀愛中，雖然她們會很細心照顧伴侶，愛操心的個性很容易成為一個像媽媽一樣的女友，但是她們在擇偶時，比起幼稚的大男孩，她們更偏好想法相對穩重可靠的熟男。她們非常重視另一半的內涵，因此成熟的韻味在處女座的眼中更有吸引力。