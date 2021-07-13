委內瑞拉情報機構在首都卡拉卡斯公路上逮捕反對派議員格瓦拉（Freddy Guevara）之後，檢方今天表示，已依恐怖主義與叛國等罪名起訴格瓦拉。

格瓦拉是反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的親近盟友。美國和其他數十國將瓜伊多視為委內瑞拉的合法領導人。

瓜伊多表示，他今天稍早離開寓所，準備前去協助格瓦拉時，多名身分不明的武裝男子威脅要逮捕他。

檢方表示，申請針對格瓦拉的逮捕令，是因為他疑似「勾結與哥倫比亞政府有關係的極端組織以及準軍事部隊」。

知情人士上週告訴路透社，在挪威斡旋之下，委內瑞拉政府下月將於墨西哥和反對派談判，以求解決嚴重的政治危機。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在電視上露面時證實與反對派的談判計畫，但他表示，反對派應在雙方談判之前放棄暴力策略。

馬杜洛還說，他有證據顯示一些人密謀政變，檢方是根據那些證據做出行動。馬杜洛雖未指名道姓，但顯然意指格瓦拉和瓜伊多。

美國支持的委內瑞拉反對派認為馬杜洛是獨裁者，他們說馬杜洛2018年連任是靠作票，還利用司法系統讓異議人士噤聲。

美國國務院西半球事務局（Bureau of Western Hemisphere Affairs）代理助卿鍾茱莉（Julie Chung）在推特表示：「我們強烈譴責委內瑞拉國會議員格瓦拉被捕以及臨時總統瓜伊多遭威脅一事。」她敦促國際社會加入譴責行列，要求委內瑞拉釋放所有政治犯。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100713