台灣疫情自4、5月升溫以來，除了疫情中心每日召開防疫記者會外，雙北記者會、各政治人物表現也引發關注。臉書「聲量看政治」比較疫情期間聲量，發現藍營政治人物都趨於弱勢。

「聲量看政治」在臉書指出，比較衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及國民黨19位政治人物，在疫情期間5月10日至7月12日，共計兩個多月的即時新聞社群聲量，可以發現，其中陳時中聲量最高，柯文哲其次；而所有藍營政治人物中，僅新北市長侯友宜聲量超過10%。

該粉專進一步說明藍營19位政治人物的聲量表現，侯友宜達11%，第二名為台中市長盧秀燕，1.85%；前高雄市長韓國瑜排第三，1.57%；第四名為媒體人趙少康，佔1.49%；國民黨主席江啟臣1.36%，排第五名；台北市議員羅智強1.15%，排名第六；南投縣長林明溱第七，佔1.14%。

疫情期間各政治人物網路聲量。（圖／摘自聲量看政治臉書）

「聲量看政治」亦指出，比較令人訝異的是前新北市長朱立倫與立委蔣萬安，聲量都低，尤其蔣萬安，幾乎可以銷聲匿跡形容。

不過，柯文哲昨日在疫情記者會中提到，台北市目前最麻煩的是家戶感染問題，而廣義家戶感染包括群聚打麻將、同志團體等。對此「聲量看政治」認為，「自我中心主義（簡稱自大、自我膨脹）」，對柯文哲來說是很嚴重的問題。