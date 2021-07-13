永齡基金會、台積電採購1000萬劑BNT疫苗，國民黨立委李德維批評民進黨政府，蔡總統的臉書發文，左一句「全力協助」，又一句「日以繼夜」，「原本採購疫苗的大石頭，竟也成了搶功邀功的收割機。」

李德維說，行政院發言人羅秉成昨天說政府沒「卡」疫苗疫苗採購，然而不過就在47天之前，5月27日羅秉成就坐在同一個位子上，誣指BNT疫苗「中國製造」，所有要求採購的呼聲都被「統戰」，令人作噁。

李德維表示，BNT就是德國產製，連指揮中心都親口證實，到底要去哪找非原產製造的BNT，這句豈不是廢話？遑論原廠產製若真的如此重要，AZ又是韓國製，又是泰國製，又是日本製，蔡總統與民進黨政府可曾多嘴一句？更別說原廠標籤，只要確認是真品正品，品質有保障，為何要對標籤大做文章？

李德維說，只有那些政治「收割機」才會在意這些，因為他們念茲在茲的，終究是自己能不能操作「抗中」，攫取政治利益，也才會做出那樣的記者會背板，沒有捐贈者郭台銘姓名，卻出現了大反派蘇貞昌字號，只能說是急著搶功，急到腦子都燒壞了，手法粗暴，吃相難看。