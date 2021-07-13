微解封後小心駕車！高速公路局統計去年1月至今年6月共30件國道自撞死亡事故，未繫安全帶者占自撞死亡人數60％，呼籲民眾上國道時，駕駛跟乘客請務必繫上安全帶，避免超速。

高公局統計，今年1至6月國道發生14件自撞死亡事故，造成14死、16傷，比109年同期增加5件、死亡增加4人，受傷增加8人。另去年1月至今年6月共30件國道自撞死亡事故，占所有死亡事故36％，造成35死，30傷；主要肇事車種是自小客車（22件，占73％），多數發生在深夜22至6時（17件，占57％），且肇因主要為超速及變換車道或方向不當（各有8件，各占27％）。

依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，未繫安全帶處3000至6000元罰鍰；另於國道超速者，則依同條例第33條及第43條規定，處3000至2萬4000元不等罰鍰，嚴重超速者更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照。

微解封階段，預期國道交通量將隨之增加，高公局呼籲用路人上車務必繫妥安全帶，行駛國道應注意車前動態，切勿疲勞駕駛；尤其於深夜或清晨時段，勿因車輛較少而超速或任意變換車道。