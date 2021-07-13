據第一財經報導，透過大陸第七次全國人口普查資料，對大陸35個重點城市進行統計，發現35個城市中有11城已進入深度老齡化社會，南通65歲及以上人口占比更已達到22.67％，在全國城市位居第一。相比之下珠三角城市和廈門人口年齡結構反較年輕，其中東莞、深圳65歲及以上人口占比更低於4％，深圳也成為其中人口年齡結構最年輕的城市。

從60歲及以上人口占比來看，35個城市中，有13個城市超過18.70％的全大陸平均水準，其中9個城市占比超過20％，分別是南通、大連、上海、瀋陽、哈爾濱、重慶、天津、長春和青島，主要來自東北、環渤海區域和長三角地區，整體而言，這些城市的工業化和城鎮化較早，因此老齡化程度也比較高。

再延伸從65歲及以上人口占比來看，大陸有13個城市超過了13.5％全大陸平均。11個城市進入深度老齡化社會，分別是南通、重慶、大連、上海、瀋陽、天津、哈爾濱、無錫、青島、長春和濟南，尤其南通比例已達22.67％位居老齡化第一。

相比之下，有8個城市65歲及以上人口占比低於10％，分別為深圳、東莞、廈門、佛山、廣州、鄭州、泉州、貴陽。除了鄭州之外，老齡化程度低的城市都來自長江以南地區。