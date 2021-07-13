為了解台灣自來水（簡稱台水）公司在基隆地區執行降低漏水率計畫辦理情形，行政院長蘇貞昌13日上午親臨基隆市暖暖區，聽取台水董事長胡南澤的簡報，隨後視察基隆市過港路管線汰換工地，深入了解施工情形，也藉機慰勞不畏疫情、辛苦投入的施工團隊。

基隆市為早期開發都市，多屬丘陵地形，因自來水管線老舊，加上受到地形影響，多數區域均需加壓供水，因此，漏水率偏高，有待加速辦理管線汰換工程，以降低漏水損失，並提升供水服務品質。

蘇貞昌表示，台水近8年來投入約15億元，辦理基隆地區管線汰換工程，漏水率由2012年32％，降至2020年底24.14％，相信還有「加速腳步、加大力道」的空間，台水近三年再加碼投資8億元擴大辦理，更引進國際技術，相信降漏成果，值得期待。

蘇揆當場指示工程規劃，應配合城市發展需求，與市府共同合作，將施工對民眾生活的衝擊，降到最低，且應隨時滾動檢討工程規劃，化危機為轉機。

台水亦把握疫情三級警戒期間，人潮、車流減少的難得機會，與基隆市政府、議員及地方人士共同努力、多方合作，加速辦理基隆廟口夜市仁三路、仁四路自來水管線汰換工程。

台水這次汰換管材，均採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），耐用年限長達40年以上，用戶外線亦採用不鏽鋼波狀管，以確保供水穩定，預定2024年計畫完成後，希望基隆地區的漏水率能降至20％以下，可節省約2.2座新山水庫蓄水量。