台灣企業與上海復星在11日成功簽約，為台灣購買1000萬劑BNT疫苗，補上國內近來因為緊張的疫情所出現的疫苗荒，對此，資深媒體人黃暐瀚指出，蔡政府、陳時中在美、日捐贈疫苗的時候，都大方透過各種管道向這些友人表達感謝，而現在這批疫苗仍然不是民進黨政府買來的，而是民間捐贈，「那麼今天的疫情記者會上，有機會看到Thank You 鴻海、Thank You台積電的桌牌嗎？」

黃暐瀚今日在臉書上表示，過去美國、日本大方捐贈疫苗時，蔡政府都大方地透過各種管道，大力感謝這兩個國際友人；但如今政府仍然沒有能力買到足量的疫苗，仍是靠著台灣民間的力量購買到BNT疫苗，而這次民進黨的反應卻不如以往的感謝態度，反而被人認為是收割、攬功。

美、日贈送台灣疫苗時，指揮中心都有製作手板感謝。(圖翻攝自黃暐瀚臉書)

黃暐瀚指出，再過不久，指揮中心就要召開記者會了，不知道今天陳時中部長的桌上，會不會放著「Thank You 鴻海、Thank You台積電」的桌牌呢？鴻海跟台積電，自己花錢，送了台灣1000萬劑BNT，能不感謝嗎？因為這些疫苗就跟日本、美國一樣，這都不是台灣政府自己買的，都是別人送的。既然是收別人送的禮物，就應該感謝。希望等等的記者會上，能看到「Thank You 鴻海、Thank You台積電」的桌牌。

黃暐瀚的貼文引發網友討論，紛紛在底下回應表示「政府在自購疫苗的無力做為，台灣人民真的很生氣」、「他們不會有誠意的道謝！只是形式上的說說而已吧」、「別國送你感恩，自己送你應該，猜應該是雙重標準」、「台灣的執政黨正在向世界示範，看看政客能不要臉到什麼程度」、「都明示了，如果不照做實在很失禮」、「我猜指揮中心會先謝謝自己」。