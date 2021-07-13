開放50歲以上、第九類高風險疾病者可意願登記施打疫苗後，截至昨天(12日)下午結單前已經超過280萬人登記，有高達6成的名眾都選擇打莫德納，由於前三輪只提供AZ，依據預約日期推算，莫德納將會在8/5至8/11開打，指揮中心昨天也表示，預計8/9前將有一批莫德納運抵台灣。專家推測，預計第三輪7/29到8/4，50歲以下民眾有機會打到疫苗。

疫情指揮中心統計，昨天下午5點第一輪疫苗意願登記結單，符合資格的第9、10類共有284萬8778人登記，其中60.08％選擇莫德納，約171萬1681人、37.01％同時登記AZ與莫德納，有105萬4223人，僅8萬2874人勾選AZ，只佔2.91%。而指揮中心11日公布前3輪都是AZ後，有17萬655人放棄莫德納改選AZ，目前已確定超過113萬人可接種AZ。

截至昨天國內新冠疫苗接種人數有356萬5840人次，涵蓋率14.87%，指揮中心預計自16日算起第4週，也就是8/5至8/11才會重新開放莫德納疫苗。《ETtoday》報導，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今指出，現在國內總有7百萬劑疫苗，約還有340至350多萬人還沒打，已現在一天施打20萬劑計算，差不多再一個月，8月中台灣可能達到2成的疫苗涵蓋率，其中有人會打2劑，涵蓋率可將近2成5。

黃高彬也指出，第一輪意願登記已經開始發送簡訊，預計7月16日起接種，以一天20萬人接種計算，一周平均接種100萬人，由於未來3周只提供AZ，預計在第三輪，7/29到8/4，就有機會輪到50歲以下民眾施打疫苗。