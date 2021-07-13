警方在陳男及姚婦同居處搜索，找到袁姓死者部份骨骸，包括頭顱、脊椎、肋骨。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

警方在陳男及姚婦同居處搜索，找到袁姓死者部份骨骸，包括頭顱、脊椎、肋骨。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

台中市驚傳婦人勾結小王謀殺親夫案！30多歲姚姓婦人，在5月間夥同陳姓情夫將57歲袁姓丈夫毒殺後，再將袁男屍體焚燒，骨骸還置於倆人同居處屋內及屋旁空地。袁男小叔13日痛斥：姚女是慣犯，泯滅人性、不是人，不能再返回社會了。

死者袁男與姚女育有一女，袁男住台中市大里區，妻子則和女兒住在苗栗，兩人分居兩地，但袁男假日都會去苗栗看妻女，5月9日袁男駕車出門，即不知去向，家人向轄區霧峰分局十九甲派出所報案。警方透過調閱監視器等途徑查出，當日袁男先駕車去苗栗縣頭份市載姚婦，接著與妻女一同前往苗栗一處遊樂區，快抵達時，姚婦去買飲料，在飲料內下毒，把袁男毒昏。

當時遊樂區警衛發現欲要急救，姚婦阻擋，說自行處理，後來姚婦情夫30多歲陳姓男子出現把袁男抬上車，直接載到新竹橫山陳男住處，將袁男遺體焚燒於家旁邊的空地。

檢警也在6月下旬查覺陳男、姚婦兩人涉嫌重大，申請搜索票後前往搜索，找到部份骨骸，包括頭顱、脊椎、肋骨，姚婦及陳男已被警方依殺人罪移送法辦，目前兩人均被羈押中，並已坦承犯案。

袁男弟弟表示，哥哥擔任工地主任，在苗栗工作時認識姚女，但姚女疑似慣犯，每每回到婆家就是講電話講到忘情，根本就是慣犯，哥哥像知道隠忍，近年兩人都是分居，假日哥哥放假才會去苗栗看女兒。

他也痛斥，姚女是慣犯，懷疑哥哥原來想等她回頭，但看她行為愈來愈超過，可能想再約束她，懷疑姚女才會因此下毒手；他也痛斥姚女，泯滅人性，不是人，已不能教化，不能返回社會了。