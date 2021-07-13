陳姓男子涉嫌以影印剪貼方式，偽造台北市立聯合醫院忠孝院區、耕莘醫院診斷證明書，佯裝自己罹患重度憂鬱症、低血鉀住院，再向國泰、南山、全球人壽3家保險公司詐領保險金30次，3年共詐領314萬多元。台北地檢署依偽造文書、詐欺等罪起訴陳男。

起訴指出，陳男因曾在台北市立聯合院區忠孝院區就診，取得診斷證明書正本，即影印作為底稿，保有原記載的診斷病名、醫師囑言等欄位內容、院長職章、醫院大章、病歷專用章，再偽製應診日期欄位中住院期間、日數以及診斷書開立日期等不實內容，偽刻並用印陳姓醫師印章。

之後，陳男再將出院病歷摘要正本影印後，留下原記載之診斷、主訴、病史、檢體發現、手術日期及方法(包括手術發現)、住院治療經過、合併症、檢查紀錄、放射線報告、病理報告(包含病理發現)、其他、出院時情況 、出院指示等欄位內容，再將入院、出院日期、住院天數合計日報，以及忠孝院區醫事課病歷組戳章日期等不實內容，以剪貼再列印方式偽造出院病歷摘要。

另陳男以同樣手法，偽造耕莘醫院診斷證明書後，分別持北市聯醫忠孝院區、耕莘醫院診斷證明書，佯稱罹患重度憂鬱症、低血鉀住院，自2016年7月25日至2019年5月29日向國泰、南山、全球人壽申請30次保險給付，總共詐得314萬576元。

陳男食髓知味，另於2019年5月、去年6月欲再度向南山、國泰人壽詐保時，因審核人員發現有異拒絕理賠，事後金融防制暨犯罪防制中心業務處長向調查局新竹市調查站告發，偵破這起詐保案。