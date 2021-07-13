伴隨大陸房產經紀行業發展，如今已有不少大陸的大學畢業生正湧入該行業。貝殼研究院12日發佈《2021大學生房產經紀人職業調研報告》顯示，近3年全大陸大學生從事房產經紀人職業的規模持續擴大，調查北京、上海擁有大學學歷占比超過6成，更有近4成已實現自己買房，另有7成房產經紀人對職業發展有信心。

同時不同城市的房地產經紀人的收入水準存在具體差異。該報告數據顯示，一線城市中，北京、上海的大學生經紀人收入水準較高，其中北京年收入10萬元（人民幣，下同）以上的占比達55.02％。

根據中新網報導，如今大陸房產經紀業對大學生人才需求不斷增加，2017至2020年，房地產經紀行業的大學學歷及以上人才需求占比由26.7％上漲到40.2％。

其中「90後」是大陸學生房地產經紀族群的關鍵字，貝殼研究院數據顯示，占比最多的年齡段為25至29歲、20至24歲，分別為32.8％和32.18％。新一線城市中，成都的年輕大學生經紀人最多，20至29歲占比達到80.18％。