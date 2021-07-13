中央流行疫情指揮中心今開放18歲以上的人登記疫苗施打意願，民眾可自由選擇要打AZ還是莫德納，對此，有網友發文表示，如果只是統計大家的意願，為什麼疫苗選項沒有放入國產疫苗或是BNT，如果大家都不想打國產，那不是該考慮進更多BNT或莫德納嗎？貼文引發網友熱議，可能是怕被打臉，擔心大家都不想要打國產疫苗。

一名網友今在PTT上發文表示，既然是疫苗接種意願登記，那應該也要放入國產疫苗跟BNT的選項吧？他並指出，如今政府不再開放民間捐BNT是怕疫苗太多打不完，但他認為反倒是因為如此，才更要進行意願調查，如果國產疫苗只有500萬人想打，那莫德納和BNT疫苗的數量還是不夠。

該網友說，這次開放18歲以上的人登記打疫苗，不就是因為打AZ的意願不高，那麼應該要多進一些莫德納、BNT疫苗，將AZ疫苗送給邦交國。

該網友也說，反之，如果國產疫苗沒有很多人想要打，那是不是應該減少買國產疫苗的量？改去買更多的莫德納、或讓民間捐更多的BNT呢？至於國產疫苗已經簽約了該怎麼辦？「X，那就不要給它緊急使用授權（EUA）啊！」

貼文引起熱烈討論，「國產生不出來，BNT等包裝紙」、「因為要衝接種率啊，你是要給皇上難看嗎？」、「意願登記跟有沒到貨無關，莫德納一般人也打不到，是把意願登記當公投要打哪家疫苗嗎」。

其中有一名網友認同原PO的說法表示，「其實只是統計的話，其實應該也要把其他疫苗放入選項之中，讓民意自己選擇想打什麼，但可能怕被打臉說國產沒人要，希望可以放進來看數據來打臉我」。