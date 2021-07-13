弘煜科技與遊戲新幹線聯合發行的國產經典戰棋手遊《風色幻想SP手機版》今（13）日在台港澳雙平台正式推出，官方也準備了一系列開服活動，祭出無限10連首抽、限定魔獸「棉花糖膠質怪」、人氣角色「SSR蒼夜的死神－裘卡」等多項好禮，讓玩家自由建立心儀戰隊，開啟風色幻想的冒險之旅！

此外，研發團隊暨風色之父的「惡魔貓」表示，《風色幻想》陪伴著大家走過了22年的歲月，非常感謝玩家一路以來的支持，本次也擔綱監製並親自參與製作《風色幻想SP手機版》遊戲內容，相信在當年風色團隊的傾力打造下，重現玩家最熟悉的回憶，未來也會繼續帶來更豐富完整的劇情內容和全新人物，請大家拭目以待。

遊戲新幹線總經理張益民也表示，《風色幻想》作為國產二次元的先驅，一直以來備受玩家喜愛，雙方團隊從端遊時期就累積豐富的合作經驗，這次《風色幻想SP手機版》除了準備許多回饋送給玩家，更加碼各種神祕大禮，後續將在粉絲團一一揭曉，誠摯邀請玩家一起共襄盛舉，見證國產經典之作！

《風色幻想SP手機版》經典再現！即刻下載

首波主打活動「山與森與回憶」推限定魔獸

《風色幻想SP手機版》與代言人「棉花糖樂團」攜手帶來首波主打活動「山與森與回憶 小小點心坊」，只要成功完成活動關卡，即可累積「棉花糖」道具兌換各式虛寶獎勵，還有機會獲得限定魔獸「棉花糖膠質怪」！「膠質怪」作為《風色幻想》的招牌魔獸之一，擁有各種不同型態深獲玩家喜愛收藏，超高人氣的牠除了可以陪伴玩家一起冒險，還能在鬥獸場大顯身手。看似軟綿綿的外表卻隱藏著強大戰力，是玩家不可或缺的超萌夥伴！

首波主打活動「山與森與回憶 小小點心坊」

限定魔獸「棉花糖膠質怪」

開放三章節主線劇情 冒險啟航

此次版本將開放三個章節的主線劇情關卡，玩家不僅可以參與「雪爾特王國」的戰爭，還能與鍊金少女「麒麟」一同展開冒險之旅，再次迎戰強大的新月帝國，旅途中也有許多令人懷念的角色將依序登場，後續還會出現什麼樣的敵人阻擋「修」一行人前進，有待玩家親自來體驗！

廣闊的主線地圖 盡情體驗冒險之旅

除了精彩的主線劇情外，城鎮裡也有許多的NPC需要玩家們的協助，完成各種不同的支線任務將可獲得豐富獎勵，其中還隱藏了許多單機時代的多線劇情，讓玩家盡情探索不一樣的劇情體驗。

超高自由度的城鎮 能選擇各種支線任務

魔神究竟隱藏什麼樣的秘密？

創角贈無限首抽 「蒼夜的死神－裘卡」強勢回歸

慶祝遊戲上線，官方也將祭出一系列開服活動，於活動時間創立帳號，即可獲得免費的無限10連抽，不僅每次都有保底SSR角色，還能在首抽池介面查看各種稀有角色技能介紹，玩家可以自行搭配喜歡的戰鬥方式，決定最適合自己的角色再開局，首抽的選擇也會直接影響後續關卡推進的順暢度，玩家可得仔細考慮後再做決定。

首次創角無限10連抽

而在《風色幻想》系列中最具代表性角色之一的「裘卡」，一直深受玩家的喜愛，隨著不同版本推出，「裘卡」的形象也不停在改變，但無論是哪一個版本的「裘卡」都是相當經典的存在。本次開服活動中也特別釋出以《風色幻想2》版本原型打造的經典裘卡，凡連續七天登入遊戲且達指定條件，即可領取SSR角色「蒼夜的死神－裘卡」，趕緊加入與記憶中的裘卡並肩作戰！

SSR角色「蒼夜的死神－裘卡」經典回歸

為感謝廣大玩家熱烈回響，官方將會在粉絲團舉辦各式抽獎活動，不論是遊戲虛寶、全聯點數或經典限量週邊商品等通通都有機會獲得，敬請密切關注官方粉絲團！