國民黨今日捐贈物資給需要幫助的民眾，濟助經濟邊緣戶計320戶。（盧金足攝）

國民黨主席江啟臣13日出席台中市黨部舉辦「你我攜手齊關懷、抗疫之路不孤單」關懷活動時，對中央流行疫情指揮中心宣布今日「微解封」，以台語批評中央做的「2266」，人民無所適從，相信人民最終會以政府的防疫成績、紓困績效，做為選擇的依據。

江啟臣上午與國民黨台中市黨部主委林敏霖、台中市直轄市民眾服務社理事長黃旭坤、台中市民眾服務社理事長郭元瑾等人，共同捐贈物資給需要幫助的民眾，濟助經濟邊緣戶計320戶。

江啟臣表示，政府紓困雜亂無章，很多紓困孤兒迄今得不到政府幫忙，保護人民生命、照顧人民生計，是政府最基本的責任跟義務，遺憾的是政府在防疫與紓困中已失能，不顧人民死活，只顧自己的聲量，視人命如草芥，結果是要人民自救。

他強調，民間協助並不代表政府能躲過責任，紓困編8400億預算，迄今有多少紓困孤兒？他再次呼籲，若不普發1萬元現金，現還有尚未發出的1600億特別預算，是否可讓全民每人發放5000元紓困？

「現在紓困、疫苗都要人民自己來更快」，江說，買疫苗原本是政府能做的事，卻推三阻四阻撓，等到民間出面自救做到了，政府卻出來搶功，說幫了很大的忙。

江啟臣質疑，政府一再說疫苗數量已足夠，其實從頭到尾都在騙在擋，昨天行政院稱明後年要各買1500萬劑莫德納疫苗，「今年都沒做，說什麼明後年？」去年與今年編的預算花到哪裡？採購合約應公開讓各界檢視。

針對行政院表示不必要再讓民間專案購買疫苗，江啟臣指出，國民黨會堅持做對的事，政府已失去人民的信任，人民要自保，國民黨還是會全力協助四縣市採購，「香菸可超買、為何疫苗不能超買？」希望蔡政府不要阻擋，不用開新專案，只要比照永齡、台積電的方式即可。

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