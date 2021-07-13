人間的糾紛，真的連神明都沒輒！本土疫情舒緩，今（13）日起正式微解封，可高雄市林園區汕尾三清宮代天府，別說讓民眾入內參拜了，近來廟埕廣場受土地產權糾紛波及，整間廟遭鐵欄團團包圍，信徒連在外頭景仰神明王府千歲風采簡直都有困難，如此離譜的場景，讓國民黨高雄市議員邱于軒接獲陳情後，也忍不住感嘆「人之間的糾紛，何苦讓神也為難？」

高雄市林園區汕尾三清宮代天府廟埕廣場近來土地產權問題「剪不斷理還亂」，一名自稱地主、擁有土地所有權的民眾，日前在拿出土地謄本後，因為與廟方對簿公堂、各執立場、爭執不休，最後爆氣到乾脆直接圍廟抗議，用鐵欄將王府千歲給「關起來」。

對此，稱自己接到林園汕尾三清宮代天府王府千歲陳情的國民黨高雄市議員邱于軒在臉書PO文指出，廟方因廟埕廣場用地通行數十年，認為當初耆老已將土地贈予蓋廟，只是礙於劉姓管理人非自耕農，不能進行土地轉移，所以難以接受，有人拿出戶籍謄本，就主張自己是土地所有權人。

這場地主產權糾紛一傳開，附近居民因此議論紛紛，加上圍廟抗議，實在有損神明威風，居中協調的邱于軒遂趕緊委請民政局介入處理，盼爭吵雙方能儘早見面溝通，別再讓王府千歲宛如坐監，成為地主間無奈的夾心餅乾，只是話鋒一轉，她不禁大嘆「地主何苦在神明門口為上鐵欄形同讓神明坐牢呢？人之間的糾紛何苦讓神也為難」。