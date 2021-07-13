國民黨立委林為洲13日在新竹縣立體育館大型接種站參加「捐贈愛心挺醫護」活動時，指政府去年編330多億元要購買3000萬劑疫苗，結果只買了200萬劑，造成目前疫苗嚴重不足，民間（指台積電）買得到疫苗，政府卻買不到，實在很奇怪！

林為洲指出， 國內絕大多數疫苗是靠日本和美國捐贈，讓台灣猶如第三世界國家，目前年輕到中壯年齡層都打不到疫苗，他也還沒排到施打，很多商家向他反應「微解封」之前，應讓商家打疫苗，但缺疫苗也沒辦法！

「我可能要打國產疫苗！」林為洲說，國內疫苗短缺，歸因於民進黨政府去年對防疫過於樂觀，並且未依照立法院通過的預算向國外廠商採購疫苗，似乎是想讓國人施打還未通過三期臨床實驗的國產疫苗，真的是莫名其妙！

林為洲並說，從5月中疫情爆發後，全國幼兒園和托嬰中心皆被勒令停課不停班，營運受到很大影響，很多家長要請假甚至離開職場帶孩子，在幼教托育人員接種疫苗後，將可提升幼兒托育環境的保護力，將向中央建議幼兒園和托嬰中心能解封，恢復正常教學及收托。

林為洲感謝這群自發性幼教職員號召並邀請他，一同集資購買舒跑、豆漿及三角飯糰等食品舉辦「捐贈愛心挺醫護」活動，藉此感謝在體育館接種站醫護人員，近來為幼教托育人員施打疫苗的辛勞。

發起這項活動的新竹縣私立奇薇蒙特梭利幼兒園長張玉年，也感謝林為洲大力幫忙，及全國各幼教托育協會的努力爭取，讓幼教托育人員能優先納入第七類公費疫苗接種對象，對幼教托育業者是很大的鼓舞。