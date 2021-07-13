日本政府今天發布新版防衛白皮書，再次主張擁有獨島（Dokdo，日本稱竹島）主權；韓國政府隨即召見日本駐韓公使表示抗議，要求日方立即撤回。

這是日本自2005年以來第17次在防衛白皮書中主張獨島主權。

韓聯社報導，日本政府上午召開內閣會議，通過2021年版防衛白皮書。韓國外交部亞太局長李相烈上午11時左右在外交部大樓召見日本駐韓公使相馬弘尚；同時，韓國國防部召見日本駐韓武官，對今年防衛白皮書中依舊主張獨島主權表達強烈抗議。

報導指出，日方明知此舉會引起韓方反彈，但仍選在韓國總統文在寅可能出席東京奧運開幕的10天前通過這次白皮書。

日韓間對於獨島主權爭議多年，近期因東京奧運聖火傳遞路線地圖上將獨島標為日本領土，引發韓國反彈，輿論甚至出現杯葛東奧聲浪，並且反對文在寅訪問日本。

對於與韓國關係，今年白皮書中除與去年同樣寫道，「兩國防衛當局間的議題可能影響防衛合作及交流」；還追加表示，「韓國防衛當局的負面應對正在持續」，並強調為避免損及日韓及美日韓合作，日方強烈要求韓方對雙邊懸而未決的議題作出適切應對。

報導分析，日方如此表述，意指「韓國的負面應對」可能造成美日韓防衛合作的問題。