日本故鄉納稅業者紅馬-KY(2928)2021年6月營收回升至近3月高點，惟受3因素影響，第二季營收仍降至近6年低點。面對嚴峻經濟環境，紅馬表示將持續進行企業轉型、數位轉型及事業構造改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等業務，盼加速重回成長軌道。

紅馬公布6月自結合併營收2.98億元，月增9.33％、年減11.01％，回升至近3月高點。不過，第二季合併營收8.56億元，季減達55.56％、年減14.45％，降至近6年低點。累計上半年合併營收27.57億元、年減7.41％，仍為同期第三高。

紅馬表示，6月營收年減達11％。主因去年日本政府短期政策的次世代點數禮品銷售已於去年11月結束，使今年伴手禮相關業務營收年減逾7成。同時，匯率換算亦加劇衰退幅度，若以功能性貨幣日圓計算，6月合併營收為年減2.53％、上半年為年減2.1％。

紅馬指出，故鄉納稅「Furusato 360」平台為去年以來營運發展重心，受惠主要合作入口網站樂天推出線上期間限定促銷活動，帶動6月故鄉納稅業務營收年增約23％，彌補結束伴手禮相關業務影響，6月故鄉納稅營收對整體營收貢獻已逾9成。

紅馬董事長周泰鳳指出，考量傳統伴手禮事業市場有縮小傾向，公司原已著手進行事業構造改革。此次疫情加速公司轉型腳步，去年底已出售子公司店鋪事業，虧損的伴手禮相關業務亦規畫在上半年結束，重新規畫事業部門及人力配置，使公司資源達到最有效運用。

周泰鳳表示，今年將全面進行企業轉型及事業構造改革，主力的故鄉納稅業務將致力爭取獲利成長契機，新事業的產地直送D2C事業「OWL」生產者及消費者數穩定成長，將投入電視廣告宣傳、優化服務內容，並研議最佳的物流模式，以減少配送成本。

而開幕時即遭遇疫情影響的電競場館「REDEE」，未來將著重於電競推廣、線上教學課程銷售、線上活動舉辦等業務，以增加入場、贊助商及線上收入，達到未來損益兩平目標。公司將因應市場環境動態變化調整事業策略，審慎檢視集團資源進行企業及數位轉型。

展望後市，由於變種病毒導致日本疫情升溫，日本近日宣布第四次緊急事態宣言至8月22日。在嚴峻經濟環境下，紅馬將持續進行企業轉型、數位轉型及事業組成改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，盼加速整體業務重回成長軌道。