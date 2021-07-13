指紋辨識IC設計公司神盾(6462)拓展產品至車用領域，目前已為韓國兩大車廠指紋辨識晶片唯一供應商。除現代(Hyundai)Genesis車款外，神盾在今年5月再下一城，起亞(Kia)最高規格旗艦房車K9也採用神盾的指紋辨識產品，應用於汽車啟動/解鎖，並取代原本使用密碼的模式，支援Kia Pay支付系統，使該旗艦車款兼具安全及科技感。

Kia指紋辨識系統與個人化設定結合，當車主透過神盾的指紋辨識發動車輛後，愛車即會針對不同車主的喜好模式，自動調整座椅位置和側後視鏡的位置，車內溫度和儀表板也將依不同駕駛人的偏好設定，對於車主而言，是相當方便的功能。這項技術也改變數位裝置的佈局，個人化的指紋辨識系統同時串接Kia Pay付款功能，以生物辨識取代原本的密碼，實現無實體信用卡的支付功能。當需要支付停車費或加油費時，僅須透過指紋就可以信用卡扣款，整合客戶對於安全與方便的需求，未來應用將涵蓋餐廳外帶與Drive Through支付等。

神盾致力於指紋辨識IC設計研發，於智慧型手機應用上，不論是電容式或屏下指紋辨識，產品及客戶都已遍及全球，為全球指紋辨識出貨量第二大供應商，也是身分識別產品的先行者。近年來，神盾進軍車用並成為Hyundai及Kia兩大車廠的指紋辨識唯一供應商。