總統府提供

蔡英文總統今天上午接見我國出席本(110)年「APEC領袖會議」代表，宣布將再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表，也請張領袖代表透過7月16日加開之「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張，期許APEC組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力；另外，面對疫後時代的挑戰，APEC成員國也應攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

以下是蔡英文致詞內容：

今天，我要宣布，將再次委請張忠謀創辦人擔任今年度的APEC領袖代表。張領袖代表是台積電創辦人，在全球半導體產業中的地位，不需要我多做說明。

過去幾年，他代表我參加APEC會議，針對區域經貿和產業發展，也有獨到的見解。這幾年全球供應鏈在變動，張領袖代表的表現，不僅讓台積電成為世界一流企業，也讓台灣在國際舞台上發光發熱。

APEC是台灣所參與最重要的國際平台。今年因為全球持續受到疫情衝擊，這次的主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在11月的會議之前，將在7月16日先加開「非正式領袖閉門會議」，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦。

近日台灣受到疫情影響，民眾的生活和工作模式都被迫調整。政府做了很多努力，希望能夠同時控制疫情，並讓產業的衝擊能夠降到最低。我們希望在後疫情時代，能夠和其他國家交換經驗，早日走出疫情陰霾。

在這個禮拜即將舉行的閉門會議，就是希望各領袖代表能集思廣益，探討亞太區域的公衛合作，不僅要強化疫苗和防疫必需品的供應鏈，更要共同研議振興經濟的措施。當然，更重要的，是要在復甦的同時，兼顧環境永續。

在即將到來的7月16日會議中，我要請張領袖代表在會議中，提出兩項主張：

第一項主張，我們認為APEC組織應就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力。

疫情已經到了新階段，疫苗也已經問世，但全球疫苗的生產量，仍然趕不上各國的需求。APEC國家應該相互協助，讓疫苗的供應更為快速與穩定，讓疫情能夠得到有效的控制，也有助於經濟的復甦。

第二項主張，也就是面對疫後時代的挑戰，APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

疫情是全世界的挑戰，也是機會。積極投資未來，打造有韌性的治理模式，是每一個民主國家政府努力的目標。

過去多年來，張領袖代表都是台灣產業界的指標性人物，曾經領導產業，走過亞洲金融風暴、網路泡沫、次貸危機等一次又一次的巨大挑戰。

相信以他卓越的經驗和視野，絕對能夠再一次代表我、代表台灣，和各國領袖交換經驗，為台灣爭取更多國際合作的空間。

最後，我要再次感謝張領袖代表願意接下重任，代表我出席APEC，為台灣發聲，預祝會議一切順利。

隨後，張領袖代表致詞表示，非常榮幸接受總統的任命，今年再次代表她出席APEC領袖會議。APEC這3年來沒有實體會議，2019年，因為智利發生暴動而臨時取消；2020年因為疫情，主辦國馬來西亞舉辦線上會議，而今年也是因為疫情關係，由主辦國紐西蘭召開線上會議。

張領袖代表強調，雖然是線上會議，但是我們仍然有很多機會和領袖們交換意見。對於總統希望他在臨時加開的閉門會議中提出的二項主張，他和總統有高度的共識，很高興也很榮幸在總統的任命下發表意見。

今年亞太經濟合作(APEC)主辦會員紐西蘭將於例行11月舉行的經濟領袖會議之外，新增於7月16日以視訊方式召開「非正式領袖閉門會議」，共商亞太地區因應疫情及促進經濟復甦的作法。紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)已指派APEC資深官員會議主席暨紐西蘭外交貿易部次長維塔利斯(Vangelis Vitalis)擔任特使向總統呈遞邀請函。

此次閉門會議主題為「面對武漢肺炎(COVID-19)疫情威脅，亞太區域可掌握哪些合作契機，以因應當前公衛危機，並加速經濟復甦，同時為更美好的未來奠基？」總統期許張領袖代表這次與會，持續傳達臺灣有意願也有能力與APEC各會員攜手防疫、貢獻國際，與各國一同促進永續且不遺漏任何人的包容性復甦與成長。