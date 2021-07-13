蔡英文感謝外交團隊為台日友好關係努力。(圖翻攝自謝長廷臉書)

日本三度捐贈AZ疫苗100萬劑！ 陳時中：感謝助台提高施打率

日本外務大臣茂木敏充13日記者會中宣布，日本將追加援贈約100萬劑AZ疫苗協助台灣對抗新冠肺炎疫情，疫苗預定於本月15日運抵台灣。駐日代表謝長廷表示，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，「我們明天前往驗貨」。而總統蔡英文也在謝長廷的貼文底下，表達感謝謝長廷大使，並指出「有最前線外交團隊的打拚，台日友情能更加緊密」，表示最前線的外交團隊們就是促成這樁美事的幕後功臣。

日本6月4日首次宣布無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣，成為全球第一個援助我疫苗的國家。7月6日日本政府再度宣布追加援台113萬劑AZ疫苗，合計237萬劑，日前都已送達台灣。對於日本政府持續向我方溫暖伸援，外交部代表台灣政府及人民再次向日方表達最誠摯的謝意。

謝長廷今日在臉書上表示，日本茂木外相上午宣布第三波疫苗的提供。這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨。非常感謝日本持續支援，希望妥適運用，讓更多台灣鄉親得到守護。

而蔡英文也在該貼文底下回文表示，感謝謝長廷大使，因為有最前線外交團隊的打拚，台日友情於是能更加緊密，更指出下周台灣的東奧代表團即將啟程前往日本，期待在奧運殿堂上可以再次見證台日的友誼。