台中市長盧秀燕13日在市政會議表示，中台灣第一條捷運綠線4月底通車，市府爭取中央補助2000萬，推動中港邱比特弦線新經濟計畫，連結台中弦線十字軸交通路網的運輸場站，裝設3D裸視螢幕等創新科技設備，結合捷運站周邊店家數位行銷，帶動軌道經濟。

盧秀燕強調，捷運不只是交通工具，市府全力發展捷運經濟。

經發局長張峯源今日在市政會議提案指出，中台灣第一條捷運綠線，今年4月底通車，市府提出「中港邱比特弦線新經濟計畫」，爭取經濟部前瞻第2期建設補助2000萬，市府配合自籌款800多萬，先行墊付送議會審議，計畫3年內完成。

將以東協廣場跨境體驗示範基地為核心，連結台中弦線十字軸交通路網的運輸場站，在計畫範圍裝設3D裸視螢幕等創新科技設備，結合計畫範圍內的店家數位行銷，帶動軌道經濟。

張峯源表示，邱比特計畫中的「弓」就是捷運線，「弦」是鐵道，「箭」為台灣大道，全台包括台中在內，計有10縣市獲得補助，這是以捷運為主軸，結合新創業者和捷運附近店家，以網路平台推動新軌道經濟，發展新的城鄉特色。

值得一提的是，在綠線捷運站內，會有大型互動螢幕，3D裸視螢幕及大型戶外光雕等，也獲台中捷運公司全力支持，捷運開通帶動周邊商業整合，透過新創能量協助店家升級。

盧秀燕指出，捷運綠線不該只是交通工具，還要有經濟效益和觀光效益，如雙北捷運經濟發展得很好，對該案寄予厚望，當場裁示這起墊付案送議會審議，台中市要全力發展捷運經濟。

經發局產發科長許瓊華表示，台中捷運開通帶動周邊商業整合，透過新創能量，協助店家升級，邱比特計畫預定2023年6月結案。