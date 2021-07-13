臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「焦糖哥哥-陳嘉行 」）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

中央流行疫情指揮中心日前推出「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，副指揮官陳宗彥表示，今日（13）起開放18歲以上（民國92年以前出生）的民眾上網登記。藝人「焦糖哥哥」陳嘉行今日表示自己已預約AZ疫苗，卻不忘強調「雖然我更想打國產高端疫苗」。消息一出，引發網路熱議，不少網友狠酸焦糖哥哥的行為是「817正常發揮！」

焦糖哥哥今日上午10時許在臉書發文表示：「我媽媽昨天打莫德納疫苗，我剛預約AZ了，雖然我更想打國產高端疫苗，但第一劑有什麼就打什麼，保護自己也保護別人，也可以使用健保快易通登記喔。」並在文末特別標註「連戰打AZ疫苗」、「你的身家有比他多嗎」，自己預約AZ疫苗的的同時，還藉機諷刺前副總統連戰。

此文發出後立刻在網路引發熱議，焦糖哥哥的臉書粉絲專頁與PTT論壇皆湧入大批留言。網友紛紛回應：「AZ有血栓很危險，您應該把寶貴的手臂給最安全的國產！支持國產疫苗，浩瀚無垠！」「我也是有在猶豫要不要留手臂給國產……」「建議AZ、莫德納留給更需要的人我們手臂只留給國產！」「雖然看不起你嘴上國產實際AZ，但誠實說出來算你有勇氣」、「不是說要留給國產疫苗？民進黨黨員都不信守承諾嗎？」

不僅如此，網友更狠酸：「817正常發揮！」「身體倒是挺誠實的」、「笑死！你到底有沒有台灣價值？前面講那麼久高端，結果跑去登記AZ」、「你手臂不留給國家，台灣價值不足喔！」「臉被自己打腫了！有本事就等國產疫苗啊！把國外疫苗讓給其他人增加保護力啊！我相信你可以好好保護自己等到國產疫苗出來的！加油」、「挺高端聯亞是工作，打AZ是生活，笑死」。