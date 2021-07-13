1名女律師幫當事人打贏1場價值上億元的土地官司，疑因此有人不爽，以3萬元代價，找來張姓男子等人，埋伏守候女律師下班時，把她撞倒再痛毆，張男等人並拍照存證回報，台北地檢署13日依傷害罪起訴張男3人，至於涉案的張男妻子因人在國外，另案偵辦。

去年11月，被害女律師下班，正離開事務所時，被人從後追上撞倒在地，對方還對倒在地上的女律師頭部及臉部痛毆一頓後逃逸，致女律師頭臉受傷。

女律師報警後，警方調閱監視器查到動手的王姓男子，再根據通聯記錄，循線查出在現場把風的黎姓男子，以及負責拍照的張姓男子與妻子，4人都是毒品列管人口。

檢方逮捕4人後，張男供稱，因先前在竹聯幫聚會中，聽到某大哥詢問要求幫忙教訓某律師，他基於義氣，主動接下任務，再找王男等人幫忙分工，張供稱打女律師，獲得3萬元報酬，另再接一個打人任務，酬勞另計。

檢警查出，張男等人預計毆打的對象，就是女律師承辦的土地訴訟當事人，由於訴訟標的價值高達上億元，研判是女律師幫當事人打贏官司後，惹惱相關利益者，由於張所稱的竹聯幫大哥早已死亡，因此北檢先依傷害罪起訴張男、王男、黎男3人，張妻因人在國外，另案偵辦。