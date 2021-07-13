美國海軍造型奇特的M80「短劍」（Stiletto）匿蹤快艇利用360度自動化偵察與擊敗反無人機系統，成功完成了為期6周的驗證測試。
據《動力》（The Drive）網12日報導，驗證顯示，M80迎向各式無人機群威脅。而海軍結合這種獨一無二的濱海艦，以及自動化反無人機系統，除了凸顯低端無人系統對海上軍事行動威脅日益嚴重外，也可能顯示，這些反無人機系統會在水面艦上變得愈來愈普遍。
而在M80「短劍」快艇上測試的是澳洲國防承包商無人機護盾（DroneShield）製造的DroneSentry-X。該公司在7月的業務通訊中說，在「短劍」快艇上測試的反無人機系統在各種不同的海上狀況下，有效展現了偵察與打擊各式無人機群的能力。
然而，這些測試中無人機群的確切性質不明，不知它們是否為聯網自動化無人機群，還是同時出動的不同無人機。而在這最新的驗證測試中，M80裝備的是相當小型，為安裝在船頂設計的DroneSentry-X。
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