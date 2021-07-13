高雄鋼鐵人今天宣布成功延攬重量級球星「男模」呂政儒，球團更特別為其舉辦線上版「加盟記者會」，線上與媒體、粉絲面對面，有問必答，展現十足誠意。球團目前擁有兩大聯盟得分好手，包含PLG聯盟元年得分王塔克以及SBL首位「5000分先生」呂政儒，高雄鋼鐵人新賽季期待雙雄聯手，繳出場場砲火猛烈的熱血戰役。

家鄉在南部的呂政儒，籃球生涯經歷宛如稱號「男模」那般亮眼，三分射程就是他的專屬伸展台，SBL時期頻頻締造傲人三分球紀錄，包含首位「900顆三分球」俱樂部成員，生涯累計961記三分球，樹立呂政儒障礙。身手全面的他，曾獲得SBL年度MVP肯定，披裕隆戰袍時三度嚐到封王滋味，如今這系列高水準演出將搬到PLG聯盟上演，高雄鋼鐵人粉絲搶先攻佔搖滾席，近距離感受男模魅力。

這是呂政儒籃球生涯全新篇章，他表示，「確實是自己生涯蠻大的抉擇，自己是南部人，我很喜歡當地的氣候、人的熱情，跟家人討論後做出決定。很開心可以加入新的球隊，高雄鋼鐵人為南部籃球開創新紀元，希望可以在這裡有所發揮，回饋南部的鄉親們。」

高雄鋼鐵人球團經過一番努力溝通、傳達最高誠意，最終成功網羅呂政儒加盟，GM鄭明元表示，呂政儒一直是球隊想延攬的一線球星，也是球團所需要的重要拼圖，從行銷層面來說，球隊將打造「男模」呂政儒為球隊看板球星，吸引更多粉絲來為球隊加油。球場上則將仰賴呂政儒高水準的球技以及領導能力，將他定位成球隊老大哥、領袖，來帶領年輕球員們成長。