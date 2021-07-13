Netflix 真人實境秀《慾罷不能》（Too Hot to Handle）延續第一季熱度，第二季上架後在美國、英國與亞洲各國登上熱搜，甚至擠進全球熱門排行榜前三名，而擁有高顏值且身材健壯玩咖高手在節目中也有凸搥的時刻，讓影迷全笑翻了。

《慾罷不能2》日前推出的第4集節目內容中，查斯(Chase)與卡莉(Carly)在深夜分享感覺，卡莉對著查斯訴說著有人對她敞開心胸，和對方彼此也有調情，但卡莉卻向對方提了查斯，這讓查斯當下聽到非常高興，而正當查斯想要表達對卡莉感覺時，天外飛來一隻巨大蟑螂停在查斯額頭上並抖動了一下，這一幕讓原先曖昧的氛圍全消失，讓卡莉嘴角失守狂笑，並說「嚇死我了！」

而這戀愛泡泡的氛圍不會因一隻蟑螂而消失，卡莉事後表示「很高興他很想我，他也很需要明白他有多喜歡我。」回來和查斯聊天時很開心，對我們更有信心，查斯也覺得「這是建立關係的一大步，正在朝對的方向發展。」

而蟑螂停在查斯這一幕也被Netflix當宣傳，而Netflix Taiwan則是製作了5張梗圖，都引起不少網友留言「這段根本才是精髓」、tag朋友「只是要你們來看蟑螂」、「這個片段重播看10遍，欲罷不能耶」、「蟑螂可怕 這個人已經廢了」、「是我就死掉了」、「不想當Chase」、「額頭直接剁掉」。