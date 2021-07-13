台股今(13日)開高震盪，台積電開盤跳空開高重返600元，電子股成交比重回到5成，早盤指數再登高至18018.04點，創下歷史新高，傳產族群盤中走弱，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海尾盤都被打入跌停，多檔航運股翻船，拖累大盤指數終場收在17847.52點，上漲33.19點，成交值6563億元。

美股周一(12日)再創新高，激勵台股今開盤上漲117.14點，以17931.47點開出，周四將舉行法說會的台積電股價開盤即站上600元，盤中一度來到608元，大漲15元，電子、傳產、金融齊揚，大盤開高走高，指數一度來到18018.04點，創下歷史新高，聯電開盤也以53.9元開出，盤中來到55.2元，上漲2元，聯發科、股王矽力-KY開高走低，其他半導體與車用電子族群也表現強勁。

航運股早盤走揚，但隨即賣壓出籠，長榮開盤不久即率先翻黑，午盤被打到跌停後，陽明、萬海也難逃跌停厄運，貨櫃三雄同步亮燈，多檔航運股翻船，志信、中航、中櫃、台驊投控、四維航等都一度跌停，拖累大盤指數由紅翻黑，一度跌破17800點，來到17786.76點，下跌27.57點，指數高低震盪231點。

鋼鐵股也回軟，官田鋼、聚亨、志聯、千興、彰源、新鋼等多檔都打到跌停板。

與國產疫苗相關的個股持續開低，高端一度被打到跌停209元，聯亞藥盤中來到119元，跌幅逾20%。