隨著半導體大廠積極投資，辛耘(3583)第二季三大業務需求穩定成長，單季營收達10.02億元，比上季穩增4.75%，預期獲利亦可望比上季增長。上半年營收19.58億元，年增32.8%。

第二季隨著半導體大廠持續擴廠，帶動公司第二季營收比第一季成長，加上產品組合較佳，獲利也可望比第一季成長。

展望全年，辛耘目前旗下三大業務展望皆看正向，搭配兩岸再生晶圓分別增產、以及新廠投產，預期第三季營收仍有機會持續成長，全年營收及獲利亦將優於去年。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理，去年設備代理占營收58%；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重42%。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生目前由原本的月產能12萬片，先前已增至月產能13萬片，預計六月之後增至14萬片。明年再增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，3月第一個清洗機台進廠，今年5~6月可跟客戶測試及驗證，年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。

辛耘今年第一季營收9.56億元，年增51.81%。但因產品組合影響，毛利率降至27.82%，單季每股淨利0.25元，仍優於去年同期的0.03元。