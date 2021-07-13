青春專案開跑，楊梅警粉絲團有獎徵答。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

一年一度的青春專案來臨，桃園市楊梅警分局以「防制青少年接觸新興毒品與被害、防制青少年被吸收加入幫派、防制青少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用」為主軸，將於分局粉絲團辦理有獎徵答活動。為因應新冠肺炎疫情，以網路方式辦理，以達到宣導及防疫並重。

暑假因為疫情待在家，青少年宅在家過暑假，接觸網路的時間大幅增加。楊梅分局將於暑假期間「不定時」在臉書粉絲團舉辦有獎徵答活動，每次活動將送出25個精美禮物，只要在留言處留言回答問題並按讚、分享再標記2個人就可以獲得抽獎的資格。

楊梅警分局長黃富村表示，暑假正值新冠肺炎防疫情期間，今年暑期青春專案改以網路宣導方式，藉由規劃各類網路參與活動，讓宅在家的青少年學生透過線上參與，同時提醒青少年不參與詐欺車手、不接觸新興毒品、遠離網路賭博、避免性剝削，保護自身安全，別讓青春染上犯罪。

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