台中市警察局第六分局協和派出所獲報台中榮總前有名老翁疑似走失，警方到場時老翁已搭乘計程車離去，警方隨即聯繫到計程車司機，請其將老翁載送至派出所，並協助聯繫老翁兒子帶其返家。

協和派出所員警日前接獲民眾報案，有1名老翁獨自徘徊在台中榮總院區疑似走失，希望警方協助，當警方趕到時，老翁已自行搭乘計程車離去。

警方為求慎重，還是根據現場民眾提供的車號，聯繫司機確認老翁狀況，司機稱老翁喃喃自語要找兒子，並表示自己要前往龍井區遊園路某超商，但遲遲說不出確切地址，恰好警方打電話來，司機遂根據警方指示，將其載送至協和派出所。

在值班警員蘇原甲耐心詢問之下，得知70歲鐘姓老翁兒子電話，致電後才發現鐘姓老翁兒子根本不住龍井區，而是住在反方向的南屯區，鐘姓老翁兒子到場後向員警表示，父親平常在工地擔任保全工作，因到榮總探視受傷同事後，突然忘記兒子住處，感謝細心的員警讓老父親能平安與其團聚。

警方提醒民眾，若家中有易走失之家屬或銀髮族長輩，應讓其配戴具有聯繫方式之手環或相關物品，若不慎走失時，警方能從迅速聯繫到家屬，助其平安返家。