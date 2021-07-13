藝人夫妻檔王中平與余皓然的女兒韓菲，比爸媽的藝人身分更受到關注，才剛高中畢業的她，五官精緻甜美，還帶著自然優雅的氣質，讓網友看了為之驚艷，直呼她是最仙星二代，韓菲經常透過社群分享美照與生活點滴，近日她接受網友提問，意外曝光不管是學習還是亮麗外型，都是靠「超強自律」養出來的。

「最仙星二代」韓菲，因為亮麗外型而知名度大開，而她不只美麗，在爸媽心目中，她也是個很自動自發的乖女兒，韓菲經常透過社群分享生活，可以發現她生活重心除了上學外，最愛藝術創作，喜歡創作音樂、唱歌、畫畫等，還會跟爸爸王中平一起彈琴唱歌，是個文青少女。

韓菲最近透過IG，跟網友們玩問與答，解答大家對她的好奇心，被問到關於時間管理的問題，她覺得自己算是自律，因為無論在學業或是身材管理，韓菲都很容易產生罪惡感，她表示自己常有想耍廢、多休息一下的想法，但她很難過自己這一關，自知太超過的話，會覺得這樣的自己很討厭，例如如果再不念書，是不是就得熬夜？如果把巧克力都吃光，是不是會變胖、長痘痘？韓菲直言：「如果後果是你認為無法承受的，那就斬釘截鐵告訴自己不行」。

在念書方面，韓菲坦言除了自律，她感謝身旁有一群很認真又有自制力的朋友，所以如果得知同學在念書，但自己沒在做正事，韓菲就會產生罪惡感，接著她會加倍努力，去彌補先前的怠惰，她還會做進度表，如果達標會給自己一份犒賞，但她提醒：「少對自己說『我等一下再…』」，力倡想到要做什事，就當下趕快施行，這樣效率比較好！